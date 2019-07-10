Deniz Türüç transferinde son dakika!

Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün işini de bitiriyor. Sarı- Lacivertliler, Deniz'e karşılık 3.5 milyon Euro, Alper Potuk ve Yasir Subaşı'nı takas olarak önerdi.

ALPER'İN MAAŞI SORUN

Kayserispor Yönetimi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife olumlu yaklaştı. Ancak Alper'in yıllık 2.2 milyon Euro kazanması Kayserispor yönetimine fazla geldi. Alper dışında Yasir Subaşı'nın transferini kabul eden Kayserispor Yönetimi diğer oyuncunun da belirlenmesinden sonra bu transfere onay verecek. Bu tür detayların sonlandırılmasından sonra Deniz Türüç'le anlaşmanın tamamlanacağı ve imzaların karşılıklı olarak atılacağı belirlendi.

BEDİR: ALPER'İN MAAŞI ÇOK YÜKSEK

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'e karşılık takasta adı geçen Alper'in transferinin mümkün olmadığını söyledi. Bedir, Alper'in maaşı çok yüksek" dedi.

Kaynak: Takvim