Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden olan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda yer almayı başardı.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu Deniz Türüç, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Tekrar A Milli takıma seçilmiş olduğum için mutluyum. Çok gururluyum. Ay yıldızlı forma ile performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Önemli olan milli takımımızın başarısı" diye konuştu.