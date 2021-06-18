2019/20 sezonunda Süper Lig 'de şampiyon olan fakat geçtiğimiz yıl son haftalara girilirken küme düşme tehlikesi yaşayan Başakşehir, bu sezona iddialı bir şekilde girmek istiyor. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç'ün bonservisini Fenerbahçe 'den aldı ve milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

1993 doğumlu Deniz Türüç, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2 sezon Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyen tecrübeli isim, geçtiğimiz ise kiralık olarak Başakşehir'de oynamıştı. Ligde 2 gol, 2 asistle oynayan Deniz, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol atarken, 1 de asiste imza atmıştı.

Ömer Necati Albayrak



