Deniz Türüç: Macaristan maçını da kazanmak istiyoruz
A Milli Takım'da Rusya karşısında ikinci yarıda oyuna giren Deniz Türüç, galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Deniz Türüç, "Macaristan maçını da kazanmak istiyoruz. İnşallah Sırbistan, Macaristan'dan puan alırsa onların üstüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı
A Milli Futbol Takımı'nın, Rusya galibiyetinin ardından milli oyuncu Deniz Türüç açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, takımın hedefleri olduğunu ve Macaristan maçını da kazanmak istediklerini söyledi
Deniz Türüç, "3-2 kazanmak bizim için önemli, tarihimizde ilk kez Rusya'yı yeniyoruz. Aynı zamanda grupta 3 puan almamız da önemliydi. Macaristan maçını da kazanmak istiyoruz. İnşallah Sırbistan, Macaristan'dan puan alırsa onların üstüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı