Deniz Türüç: Macaristan maçını da kazanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın, Rusya galibiyetinin ardından milli oyuncu Deniz Türüç açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, takımın hedefleri olduğunu ve Macaristan maçını da kazanmak istediklerini söyledi

Deniz Türüç, "3-2 kazanmak bizim için önemli, tarihimizde ilk kez Rusya'yı yeniyoruz. Aynı zamanda grupta 3 puan almamız da önemliydi. Macaristan maçını da kazanmak istiyoruz. İnşallah Sırbistan, Macaristan'dan puan alırsa onların üstüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı



