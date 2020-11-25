Deniz Türüç: İkinci yarıdaki oyun bize özgüven veriyor

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a deplasmanda 4-1 kaybeden Başakşehir'in tek golünü frikikten atan Deniz Türüç, maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Manchester United'a karşı oynuyorsun. İster istemez bazı zorluklar oluyor. Aslında ilk yarı biraz daha kendi oyunumuzu oynasaydık, isteyerek oynasaydık, üstüne koysaydık farklı olabilirdi"

"2-0'la içeri girip, benim golümden sonra 2-1 olsaydı, şanslı olsak 1 puan alabilirdik. Keşke yenseydik. İkinci yarıdaki oyun bize özgüven veriyor. Tabii ki üzgünüz ama üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor"

"Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, United'a karşı iyi oynadık. Kimseden korkmuyoruz" ifadelerini kullandı