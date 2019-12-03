Deniz Türüç: Gerekirse forvette de oynarım

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Deniz Türüç, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Deniz, ''Aldığımız galibiyet bizim için çok önemli. İnşallah bunu bir alışkanlık haline getiririz ve daha iyi yerlere geliriz.'' dedi.

Takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Deniz, "Hocam nerede şans verirse orada oynamaya hazırım. 10 numarada, kanatta, sol bekte oynayacağım diye bir şey yok. Gerekirse forvette de oynarım. Gerçi Vedat Muriç'in maşallahı var. Ben her yerde ve her zaman hazır olmaya çalışıyorum.'' diye konuştu.

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