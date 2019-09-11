Deniz Türüç: Daha farklı olabilirdi

A Milli Futbol Takımımızın, Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından milli oyuncularımız Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Karşılaşmada çok şık bir gole imza atan Deniz Türüç, "Zor bir maça başladık. İlk golden sonra özgüvenimiz yerine geldi. 5-6 farklı da kazanabilirdik. Güzel bir gol attım. Ama benim golüm önemli değil, takım oyunu ve takım golü daha önemli" dedi.

Hakan Çalhanoğlu: Şampiyonayı istiyoruz

Andorra maçında eleştirilen isimlerden Hakan Çalhanoğlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir performans sergiledik. Maçın temposu en başından beri bizdeydi. Arnavutluk’un da yenmesi çok iyi oldu. Galibiyetle dönüyoruz buradan, umarım daha çok galip gelir ve erkenden Avrupa Şampiyonası bileti alırız" açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci: Büyük bir adım

Moldova karşısında başarılı bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci ise,"Andorra karşısında çok çabaladık ama zorlu galibiyet aldık. İnsanlar zor yendiğimizi düşünebilir. Ancak bu maç güzel oyunla rahat galibiyet aldık. İzlanda da yenildi. Avrupa Şampiyonası yolunda büyük bir adım attık. Umarım bu performansa devam ederiz. Takımımızda çok yetenekli oyuncular var. İyi bir jenerasyon yakaladık. Bundan sonraki tüm turnuvalarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



