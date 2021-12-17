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Deniz Kolgu: Tüm mesaimiz artık Bursaspor’umuz için

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör konusunda Deniz Kolgu ile anlaşmaya vardı. Kolgu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm mesaimiz artık Bursaspor’umuz için” dedi.

17 Aralık 2021, Cuma 11:11 Son Güncelleme:
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Deniz Kolgu: Tüm mesaimiz artık Bursaspor’umuz için

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor’a 4-1 mağlup olduktan sonra kısa sürede birçok toplantı gerçekleştiren Bursaspor yönetimi, Deniz Kolgu ile Sportif Direktörülük konusunda el sıkıştı. Dün gece gerçekleşen toplantılar sonunda mutabık kalınan konu hakkında açıklama yapan Deniz Kolgu, “Değerli dostlarım ilginize güveninize sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm mesaimiz artık Bursaspor’umuz için” açıklamasında bulundu. Bursaspor Kulübü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

İHA

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