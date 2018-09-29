Deniz Köken: İyi bir ekip olduk

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol’un kulüp başkanı Deniz Köken, iyi bir takım oluşturduklarını söyledi.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık döneminin oldukça iyi geçtiğini dile getirdi.

Bu süreçte oynadıkları hazırlık maçlarında iyi sonuçlar elde ettiklerini, 18. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda da üçüncü olduklarını hatırlatan Köken, "İyi, karakterli ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak istiyorduk. Şu an gelinen süreçte de oldukça iyi bir ekip olduk. Alınan sonuçlar da bunu gösteriyor. Ümit ediyorum ki kısa süre sonra başlayacak olan ligde de sonuca giden, galibiyet almakta zorlanmayan bir ekip olacağız." diye konuştu.

Hazırlık dönemindeki sonuçların kendilerine moral verdiğini ifade eden Köken, "Hazırlık maçlarında tespit edilen eksikliklerimizi de lig başlayana kadar tamamlamak istiyoruz. Bu konuda yoğun şekilde çalışacağız. Lig başladığında taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA