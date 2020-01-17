Beşiktaş’ta bin 500 kadar kongre üyesinin oluşturduğu Deniz Kartalları Platformu, başkan Bülent Dandin önderliğinde kulübe ekonomik açıdan destek olmak için kolları sıvadı ve loca satın alma organizasyonuna katıldı.

Amaçlarının zor günlerde kulübün yanında olmak olduğunu belirten Dandin, “Alacağımız locaların yanı sıra yeni açık ya da eski açıktan 30-40 koltuk satın alacağız. Bunları da sınırsız devir hakkı ile mali durumu olmayan, Anadolu’dan gelecek misafirlerimize, öğrencilere maç maç vereceğiz” diye konuştu.