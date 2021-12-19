Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray -Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Başakşehir'in Okaka ile bulduğu golde faul olmadığını ve Marcao'nun kendisini kolay bır şekilde yere bıraktığını dile getiren hakem hocamız, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün futbolculara olan yaklaşımındaki beden dilini ise yakıştıramadığını ifade etti.

Deniz Çoban'ın Galatasaray-Başakşehir maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Gol kararı doğru'

''Marcao, kendini kolay bırakıyor. Gol kararının doğru olduğunu düşünüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Uygun bir beden dili değil'

''Futbolcu ile hakem farklıdır. Hakem sinirlerine hakim olmak zorundadır. Eğer oyuncuya sinirlenmişse, ceza vermesi gerekiyorsa kartlarıyla vermesi gerekiyor. Şu beden dili bir hakem için uygun bir beden dili değil.''

Görüntü: beIN Sports

'Kaşlarınızı çatarak, sinirliliğinizi göstererek...'

''Oyuncu size bunu yaparsa sarı kartla cezalandırırsın. Ama sizin böyle kaşlarınızı çatarak, sinirliliğinizi göstererek bu şekilde bir beden dili kullanmaya hakkınız yok. Bu beden dilini yakıştıramadım bir hakeme.''

'Penaltı kararı daha doğru olurdu'

''Hareket dışarıda başlar, içeride devam ederse penaltı olur. Evet, ilk sendeleten hamle dışarıda ama içeride de oyuncu, müdahalesine devam ettiği fikrindeyim. Hakem kararını çok eleştirmemekle birlikte penaltı kararı verse daha doğru olurdu.''

Görüntü: beIN Sports