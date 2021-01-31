TFF 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında gündeme damga vuran anlar yaşandı.

90. dakikada Samsunspor yarı sahasında hakem Ramazan Keleş’in yaptığı atış ile oyun başladı. Topu kapan Okan Derici kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu golün ardından maçta ipler gerildi ve Samsunspor cephesi golün hatalı olduğunu hakeme anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine 90+8. dakikada santra ile oyun yeniden başlarken, Ümraniyesporlu futbolcular topa hamle yapmadan bekledi. Orta sahadan topu alan Nadir bomboş pozisyonda kaleye giderek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Maç 2-2'lik skorla bitti ancak tartışmalar bitmedi.









Yazarımız Deniz Çoban o pozisyonu yorumladı ve sosyal medya hesabından görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Ben görüntüyü izlemeden, anlatılanlarla yorum yapınca hata yaptım. Görüntüyü şimdi izledim. Evet top yere değdiği anda oyundadır ancak top gol olmadan en az iki oyuncuya değmek zorundadır. Dolayısıyla bu gol geçersiz sayılmalıydı."







