Yazarımız Deniz Çoban, çok tartışılan ve Sergen Yalçın'ın tepki gösterdiği Alanyaspor'un kazandığı penaltı hakkında konuştu. Deniz Çoban, hem penaltı hem de VAR hakemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Deniz Çoban, "Burada kullandığımız hakemin yorumunu devre dışı bırakan elle oynamalara ilişkin bir metin var. Eller, kollar omuz hizası ve üzerindeyse ve de top elle buluşuyorsa 'ama'sı 'fakat'ı olmadan penaltı veriliyor"

'Kural çok açık...'

"Bunu hakem kaçırdı. Çok net bir gerçeklik bu. Video hakem de buna doğru olarak müdahale etti. Asla yanlış bir karar değil."

"Burada bir şeyi eleştireceksem dünkü Çaykur Rizespor - Göztepe maçının video hakeminin bugün böyle önemli bir maça atanmasını eleştiririm. Ama buradaki kararını eleştirmem mümkün değil. Kural çok açık."

Deniz Çoban'dan Babacar'ın Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ilk sarı kartını gördüğü pozisyona ilişkin ise, "Sakatlığın derecesi kartın rengini belirlemez. Kaşının açılmış olması pozisyonu kırmızı yapmıyor. Dirsekle yapılan müdahalelerde şuna bakacağız: oyuncu kendine alan açmak için araç olarak mı kullanıyor, yoksa rakibim yaklaşmasın diye silah olarak mı kullanıyor? Çok sınırda ama benim fikrim araç olarak kullanmaya çalışırken dirseği rakibinin yüzüne geliyor. Sarı kart bence uygundur. Kırmızı kart diyene de çok fazla bir şey diyemem. Benim şahsi fikrim, araç olarak kullanmak niyetinde. Silah değil bu araç"