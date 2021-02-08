Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, 24. haftanın perdesinin kapandığı Gaziantep FK-Göztepe ve Yeni Malatyaspor- Trabzonspor mücadelelerinin önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. MHK'nın Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar'ı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında oynanacak Sivasspor -Antalyaspor maçına 4. hakem olarak atamasını eleştiren Çoban, Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakem kadrosunda değişikliğe gidildiğini hatırlattı.

'Burada hata yapsaydı o maçtan da mı alacaklardı?'

''Erkan Özdamar, iki hafta önce Trabzonspor maçına verilmişti, geri çağrıldı. Sebebi; Fenerbahçe -Kasımpaşa maçında Aytaç'ın atılmasına karışmaması. 'Başarısız hakemi maçtan alırız.' dediler, büyük de olay oldu. Aynı hatayı MHK yine yaptı. Erkan Özdamar, daha maça çıkmadan Türkiye Kupası'na maç verdiler. Yani burada hata yapsaydı o maçtan da mı alacaklardı? Bir hatayı neden iki yapar ki birisi? Bana çok garip geldi. Türkiye'de 47 tane hakem var. Başka bir hakem de Türkiye Kupası'nda maça çıkabilirdi. Bu hataya bir kez düşmüşsünüz, verdiğiniz hakemi geri almak zorunda kalmışsınız. Türkiye Kupası'na bu hakemi yeniden atıyorsunuz. Hata yapsa yeni bir tartışma doğacak. Başka bir hakem verin, bir de 4. hakem. Kimi verseniz gider.''

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Ne olmuştu?

Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesini Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara arasında yaşanan pozisyon sonrasında verilen kararlara Sarı Lacivertli ekipten tepki gelmişti. Pozisyonda hakem Ümit Öztürk yalnızca Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterirken Aytaç Kara için VAR incelemesi yapılmaması gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde ise karşılaşmanın VAR hakemi Erdan Özdamar ile ilgili sert bir açıklama yayınlanmıştı. Türkiye Kupası maçlarının ardından Özdamar'ın performansını yeterli bulmayan MHK, Antalya'daki maça Ali Palabıyık'ı atamıştı.

'Ekuban'a yapılan faul net'

''Trabzonspor'un golünde önce Ekuban'a yapılan faul net, şüphe yok.''

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Penaltı değil'

''Net topa müdahale, hakem doğru karar verdi. Penaltı değil.''

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Hakem ne zaman sıkışsa 4. hakem devreye girdi'

''Hakemin hiç haberi yok. Burada bir ihlal var. Oyuncu topsuz alanda rakibi çekiyor. 4. hakemi uyardı. Adem'in pozisyonun da 4. hakem devreye girdi. Hakem ne zaman sıkışsa 4. hakem devreye girdi. Dün ise böyle olmadı. Olması gereken bu. 4. hakemin maç içerisinde böyle aktif olması gerekiyor.''

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Net bir penaltı verilmemiş'

''Formanın çekildiği çok açık belli. Rakip, oyuncunun hareketlerini kısıtlıyor. Dengesini bozuyor ve öne doğru çekiyor. Göztepeli oyuncunun düşüşe de doğal, Gaziantepli oyuncu güç kullanıyor. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Net bir penaltı verilmemiş. Volkan Bayarslan, benzer bir pozisyonda yine çalmamıştı.''

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

'Kalecinin görüş çizgisini kapattığını gösterir'

''Beyazlı oyuncu ofsaytta. Buradaki konu şu; top, ofsayttaki oyuncu ve kaleci aynı çizgi üzerinde ise tartışmasız ofsayt olur. Kalecinin görüş çizgisini kapattığını gösterir. Hiç hareket etmese bile, oyuncu, kalecinin topu görmesini engelliyor. Bu ofsayt.''

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır