Süper Lig 'in 30. haftasında Galatasaray , deplasmanda Kayserispor'u Falcao ve Onyekuru(2)'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında hakem yorumcumuz Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın Kayserispor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar ile ilgili değerlendirmeleri:

İlhan Parlak ile Marcao arasında yaşanan pozisyonda haksız kullanım var. Surata temas ediyor. Bu İlhan için net bir sarı kart. Hakem arkadaşımız faul bile çalmadı sanırım. Bu maçtaki pozisyonlardan bir seminer çıkar.

Taylan ile İlhan arasında yaşanan pozisyonda asla bariz gol şansı yok. Kırmızı kart olur diyenler. Kırmızı kart için ya rakibin sağlığını tehlikeye sokması lazım ya da aşırı güç kullanması lazım. Taylan, sınırda bir yere basıyor ve tam ayağını bastığı zaman şiddetini azaltıyor. Aşırı güç transferi olmamış. Burada bir kontrolsüzlükten söz edilebilir. Bu sarı kart. Kırmızı kart fazla olur. Bir oyuncu kontrolsüz davranıyorsa sarı karttır, aşırı güç kullanıyorsa kırmızı karttır.

Henrique ile Yedlin arasındaki pozisyonda... Sakatlanmış ve acı çeken bir oyuncu bir anda pozisyona girmeye çalışırsa, sportmenlik dışı bir davranış nedeniyle endirekt vuruş ve sarı kart verilmesi gerekir.

Halis Özkahya teknik sorumluyu uyarıyor, Henrique hakeme gelerek 'Haydi zaman geçiyor oyna' gibi hareket yapıyor. Bu minimum bir sarı kart. Kırmızı kart verilse de tartışılmaz sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle... Halis Özkahya buna kart göstermesi lazım. Kartsız geçilecek bir şey değil.

Lennon ile Emre Kılınç'ın pozisyonunda Lennon faul bekledi ancak Emre'nin teması temiz ve devam kararı doğru. Riskli bir müdahale ama devam kararı doğru...

Luyindama'ya Kevin Luckassen'in müdahalesi net sarı kartlık bir hareket.