Deniz Çoban; Kasımpaşa - Galatasaray, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ve Denizlispor - Konyaspor maçlarındaki hakem hatalarını ele alırken; Cüneyt Çakır’ın Kasımpaşa - Galatasaray maçındaki yönetimiyle ilgili iki kritik hataya da dikkat çekti. Verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar, penaltı pozisyonları, VAR soru işaretlleri ve daha fazlası Deniz Çoban'dan sizler için geliyor!