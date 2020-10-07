Deniz Çoban’dan Kasımpaşa - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır’a eleştiri!
Fanatik Gazetesi yazarı ve Hakem Hocası Deniz Çoban, Süper Lig'de hakem hatalarını kaldığı yerden değerlendirmeye devam ediyor. Süper Lig’in 4. Haftasında yalnızca 3 maçta ciddi hakem hataları yapıldığını dile getiren Deniz Çoban, haftanın en iyi ve en başarısız hakem performansını da sizler için değerlendirdi...
Deniz Çoban; Kasımpaşa - Galatasaray, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ve Denizlispor - Konyaspor maçlarındaki hakem hatalarını ele alırken; Cüneyt Çakır’ın Kasımpaşa - Galatasaray maçındaki yönetimiyle ilgili iki kritik hataya da dikkat çekti. Verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar, penaltı pozisyonları, VAR soru işaretlleri ve daha fazlası Deniz Çoban'dan sizler için geliyor!