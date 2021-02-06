Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Genel manada bu tür maçlarda hakemin oyunun kontrolünü elinden kaçırıp kaçırmadığına bakılır. Cüneyt Çakır kontrolü ve saygıyı kaybetmedi. Bu da onun için başarıdır.

Maçın başında Mert Hakan'ın Arda'ya olan müdahalesi sarı kart ve karar doğru.

"Donk'a yapılan müdahale penaltı ve sarı kart"

Donk ve Serdar Aziz arasındaki mücadele için topun nerede olduğuna bakmamak lazım. Serdar Aziz'in doğal bir yükselişi var. Ama kolu da rakibinin yüzüne geliyor. Kontrolsüz hareket var. Topun oraya gelip gelmemesine bakmamalıyız. Bence bu penaltı ve sarı kart...

Bir tartışma konusu varsa topun nereye gittiği önemli olabilir. O zaman penaltı vermeyebilirsin. Evet, burada top Altay'da kalıyor ama tartışılacak bir durum yok. Serdar Aziz çok net Donk'un yüzüne müdahalede bulunuyor. Net bir kontrolsüz hareket. Hem penaltı hem sarı kart. Topun nereye gittiğini önemi yok.

"Serdar'ın Emre'ye faulü de sarı kart"

Serdar Aziz'in Emre Kılınç'a korner direğinin yakınındaki kayışı da faul. Bunun da sarı kart olması lazım.

"VAR sarı karta da karışıyor!"

Cüneyt Çakır, Saracchi'nin Sangare'ye müdahalesine sarı kart vermeyecekti. Bana göre Riva'dan söylediler, öyle verdi sarı kartı... Başlarına iş açacaklar ama... Bilmiyorum. Doğru bir sarı kart ama bir gün itiraz gelir, VAR kayıtlarını görmek isterler, başka şeyler konuşuruz. Cüneyt Çakır 30 saniye sonra mı gösterir sarı kartı?

"Valencia-Linnes bana göre penaltı değil"

Valencia'nın Linnes'e müdahalesi bence penaltı değil. Ama penaltı diyen olursa da çok tartışmam. Valencia'nın hafif bir müdahalesi var. Bir diz darbesi var. Bu pozisyon hakeme kalmıştır. 'Sana göre, bana göre...' bir pozisyon...

Arda'nın Valencia'ya hareketi net sarı kart. Bu da hakem şansı. Arda'nın sarı kartı olsa burada çok tartışılırdı.

"Mesut Özil'in dokunduğu ana bakmazsan tüm senaryo değişir"

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli en yakın oyunculardan çizgi çiziliyor. Ozan ve Taylan... Bu görüntüden topa dokunulan anı göremiyoruz. Mesut'un topa temas ettiği an önemli. Bir kare öncesi durdurursan tüm senaryo değişir. Bu video-hakemin yaptığı bir değerlendirme... Biz bu kareden topa temas anını çözemeyiz. Göremiyoruz. Ama bu çizgilere inanıyoruz. İnanmak durumundayız. VAR hakemi belirlediği topa dokunuş anını alta koysaydı biz de görebilirdik.

Serdar Aziz zaten ofsayt ama topa dokunmuyor, hamlesi olsa da dokunmuyor. Orada bir problem yok. Dokunsa ofsayt verilir.

"Cisse'nin düşüşü penaltı değil"

Donk'un eli Cisse'nin üzerinde ama hareketlerini kısıtlamıyor. Cisse kolay bırakıyor kendisini... Ben devam kararını doğru buluyorum. Bence penaltı değil.

"Caner kırmızı olsa daha iyi olurdu"

Caner'n maç sonu sarı kartı da çok geç çıktı. Burada kırmızı da olabilirdi. Topla hiçbir ilgisi yok. Bence bu da Riva'dan geldi.



