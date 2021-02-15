Deniz Çoban: Zemin karlıysa çizgi sistemi çalışmıyor

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Ayite'nin Welinton'a hareketi faul"

Floyd Ayite, Welinton'a faul yapıyor. Pozisyonun sonuda Ersin topu kurtarıyor ancak gol olsaydı burada VAR ıuarabilirdi. Elin yüze gelmesinde ise rakibi etkileyip etkilemediğine bakılıyor. Etkilemiyorsa sarı kart verilmiyor.

"Zemin karlıysa çizgi sistemi çalışmıyor"

Ofsayt pozisyonlarında eğer zemin karlıysa sistem çalışmıyor. Bir kontrol var ama çizgiler çizilememiş. Yayıncı kuruluşun çizgiyi göstermemesi durumu yok, çünkü çizgi yok. Spikerin de bunu anons etmesi gerekirdi ama zannediyorum orada kopukluk olmuş. Hakem de burada gözüyle karar verdi. Top Gökhan Töre'ye atımış olsa bile orada ofsayt olmayabilir. Önde olsa bile... Topa dokunmuyor, avantaj elde etmiyor. 5-6 yıldır 'aktif alan' tanımı zaten yok. Rakibe müdahale de yok. Yani koşu yolunu kaaptırsın, belirgin bir aksiyonda bulunup rakibin topu almasına engel olabilirsin ama bunların hiçbiri Göhan Töre'de yok.

Bu çok temiz bir gol... Ofsayt olması için futbolcunun oyuna müdahil olması gerekir. Tam derslik bir pozisyon. Asla ofsayt değil.