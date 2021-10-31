Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Hatayspor- Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının tartışmalı pozisyonlarını Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Konyaspor-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus'un rahat bir maç yönettiğini ifade eden Deniz Çoban, Hatayspor-Beşiktaş maçında çok tartışılan ofsayt pozisyonuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Çoban, VAR'ın pozisyona karışmaması gerektiğini belirtti, kendi düşüncesinin gol kararının verilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz Çoban'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

'Oyuncu yere sağlam basamıyor'

''Bu pozisyonu iki taraftan da değerledirebiliriz. Valencia'nın sağ ayağıyla geçiş yaparken oyuncunun sol ayağına teması var. Oyuncu yere sağlam basamıyor. Sağ eliyle dengesini bozuyor, hem de üstten, omuzunun olduğu yerden, arkadan güç kullanarak itiyor. Bence net bir faul.''

Görüntü: beIN Sports

'Affedilir değil, net sarı kart'

Pelkas'ın hedefinde top var. Ayağını topa savuruyor. Kazara Konyasporlu oyuncunun ayağına geliyor derseniz dikkatsiz dersiniz. Çok sert savuruyor. Bu kadar savurmasına gerek yok. Fırat Aydınus oyunu devam ettirme niyetinde. Ardından Gustavo'nun bir müdahalesi var. Faul ve Gustavo'ya sarı kart çıksa daha doğru olurdu. Bu pozisyon sonrası düdüğü çalıyor. Bunu değil bir öncekindeki ihlali değerlendirdi. Gustavo'nunki affedilir değil. Net sarı kart.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltı olmadığını düşünüyorum'

''Burada bir ihlal varsa pozisyon ceza sahası içerisinde. Penaltı olması gerekir. Pelkas, dikkatsiz davranıyor da denilebilir. Normal bir ikili mücadelede dengesini kaybedip oyuncuyla birlikte düşüyor da denilebilir. Fikrim; oyunun devamından yana. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Aksini iddia edenlere saygı duyarım.''

Görüntü: beIN Sports

'En son MHK dedi ki; Ucundan azıcık basarsa kart göstermeyin'

''Ayağa basmalarla ilgili kural çıktığında maksat şuydu: Ayak kemikleri çok hassastır. Kanla beslenmezler, alınan darbede çok rahat kırılırlar. Oyuncular uzun süre sahalardan uzak kalabilir. O yüzden krampon vidalarıyla yapılan basmaları yasaklıyoruz. Bu kural bu yüzden geldi. Ardından bazı takımların hoşuna gitmedi. Çok eksiliyoruz gibi yorumlar yapmaya başladılar. En son MHK dedi ki; Ucundan azıcık basarsa kart göstermeyin. Burada ucundan azıcık basmış giden MHK'nın tabiriyle... Oyuncu oturduğu yerden kalkamadı, sakatlandı ve Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı. O basma sakatlığı doğurdu. Topuğuyla basıyor, şiddet de var. Skubic'e sarı kart gösterse daha doğru olurdu.''

Görüntü: beIN Sports

'Ersin'in ayağının üzerine basmıyor, bir kaza oluyor'

''Burada bir faul olduğunu düşünmüyorum. Gol kararının doğru olduğunun düşünüyorum. Beyazlı oyuncu ayağını özellikle götürüp Ersin'in ayağının üzerine basmıyor, bir kaza oluyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Topun eline geleceğinden haberi yok'

''Bu pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Devamında Hataysporlu oyuncular penaltı bekledi. Rosier, topun ayağıyla dokunduktan sonra eline geleceğinden bence haberi yok. Beklenmedik bir şekilde eliyle buluşuyor top. Ofsayt olmasaydı da pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Klasik bir faul'

''Alex Teixeira önce topuk basıyor, sonra ayağının ucu geliyor. Klasik bir faul. Sarı kart olmaz, ikinci sarı kart hiç olmaz.''

Görüntü: beIN Sports

'VAR; açık, bariz, net ihlallerde devreye girer'

''VAR sistemi var, bu gol verildi. VAR devreye girdi, gol geri alındı. Bize denildi ki; VAR; açık, bariz, net ihlallerde devreye girer. VAR, en doğru kararı aramaz, skandal hatayı arar. VAR, herkesin kabul ettiği ihlallerde devreye girerek tartışmaların önüne geçer, tartışmaları bitirir. Bu pozisyonda yardımcı hakem golü verdi, Cüneyt hoca yardımcısına uydu golü verdi. VAR izledi, karar verdiler ve sahada skandal bir hata yapıldı. Daha sonra Cüneyt hoca kenara davet edildi. Ben süreyi tuttum, 6-7 kere 2 farklı açıdan pozisyonu izledi. Dünyanın ilk 5 hakemi arasında gösteriliyor... İzledi, izledi, izledi karar veremedi ofsayt mı, değil mi? Dedi ki yardımcısına; ''Gel biraz da sen bak. Karar veremedim.'' dedi. Bahattin Duran da geldi, o da izledi. Dediler ki ofsayt. 1 dakika 10 saniye sürdü. dakika 10 saniye izleniyor, sayısız defa ekrana geliyor, sonra kanaat getiriyorlar bu pozisyon ofsayt.''

Görüntü: beIN Sports

'VAR, bu pozisyona müdahale ederek hata etmiştir'

''O zaman ben de diyorum ki: Asla açık, bariz, net bir ihlal değil. Sana göre, bana göre bir pozisyon. Sizin fikrinin ofsayttır, benim fikrim ofsayt değildir. Bu VAR'ın konusu değildir. VAR, bu pozisyona müdahale ederek hata etmiştir. Bu pozisyonlar her seminerde en çok üzerinde durulan konular. Kalecinin görüş alanını kapatıyor mu? Oyuncunun yapmış olduğu aksiyon kalecinin yapacağı hamleyi etkiliyor mu?''

Görüntü: beIN Sports

'Kaleciyi yanıltacak bir hareket olduğunu düşünmüyorum'

''Burada bizi ilgilendiren madde, 4. madde. Montero'nun bir hareketi var mı? Var. Top geçerken topun önünden ayağını çekiyor. Kaleci şunu düşünebilir mi: Ayağını çekmeseydi de topa dokunsaydı acaba ne tarafa giderdi? Ben Montero'nun hareketinin kaleciyi yanıltacak bir hareket olduğunu düşünmüyorum.''

Kural kitabında yazan ofsayt ihlali.

'Kalecinin kurtarma ihtimali yükselir miydi?'

''En son şöylenen şu: Montero bu hareketi yapmasaydı kalecinin kurtarma ihtimali yükselir miydi? Bence yükselmezdi. Bence pozisyonda açık bir aksiyon yok. Bence kaleden yeteri kadar uzak olduğu için hareketi yapmasa bile kaleci kurtaramazdı.''

Görüntü: beIN Sports

'Pozisyonun gol verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum'

Pozisyonun gol verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. ''Hayır, ofsayt.'' diyenlere de sonuna kadar saygı duyuyorum. Burada yanlış olan 2 şey de var. 1: VAR, bu pozisyona karışmamalıydı. Çünkü açık ve bariz bir ihlal değil. 2: Her ne kadar protokol müsaade etse de yardımcı hakeminizi çağırarak onunla bir ortak karara girmeyeceksiniz. Kararınızı kendiniz vereceksiniz.''