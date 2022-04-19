Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası geçici olarak göreve getirildiği açıklanan Sabri Çelik ve ekibi dün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile görevine resmen başladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan 'Trio' programında önemli açıklamalarda bulunan yazarımız Deniz Çoban, Sabri Çelik ile yaptığı telefon konuşmasını aktardı. İşte ayrıntılar...

İşte Deniz Çoban'ın o yorumları:

"Sabri hoca bu camianın içinde olan saygın, bu camianın içini bilen, dinamiklerini tanıyan, geçmişte de kurullarda yıllarca görev yapmış ve şu anda da gözlemcilik görevini yaparken bu görevi kabul etmiş birisidir. Şöyle de bir özelliği var; Tarihte ilk ve son defa seçimle de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) yapmış birisi. Sonradan kanun değişince seçim yerine atama gelmişti. Bir dönem de Yıldırım Demiören döneminde geçiş MHK'si olarak görev yapmıştı. O dönem de 59 günlüğüne göreve gelmişti. Bülent Yavuz ve Hilmi Ok döneminde de kurul üyeliği yapmıştı. Kısacası bu konuda tecrübesine diyebileceğimiz bir şey yok. MHK üyelerinin başarılarını tek tek saydığımız zaman tecrübe konusunda bir sorun gözükmüyor."









'Çok büyük sorumlulukları var'

"Eleştirmeye başlasam, eleştirecek yanlarını da bulurum. Ama 59 günlüğüne göreve geldiler, bir geçiş MHK'sı, Türk hakemliği karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda. Atamalardan doğan, dışarıda kalan hakemlerden doğan, uygulanmayan Tahkim Kurulu kurallarından doğan bir kaotik süreç var. Bunu tamir etme gibi tarihi bir görevleri var. 59 gün gibi kısa sürede de çok büyük sorumlulukları var."

"Ben bugün Sabri başkanı aradım. Önce başarılar diledim. Sesi çok yorgun geliyordu. İlk günden sesi kısılmıştı. 'Hayırdır' diye sordum. 'Sabah çalışmaya başladık, kurulumuzla bir araya gelerek birçok toplantı yaptık, Federasyon yöneticileri ile bir araya gelerek onlarla tanıştık. Yarın da toplantılarımız devam edecek.' dedi. Kısa sürede seminer programları da var. Ben normalleşmenin sinyallerini aldım."

'Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu açıldı'

"Dışarıda kalan hakemlerle ilgili Tahkim kurulu kararı uygulamaya geçecek diyebiliriz. Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu açıldı diyebiliriz. Tabii bu karar FIFA'nın kararı olacak, çünkü Cüneyt hoca uzun süre maç almadı. Ancak Türkiye'den kaynaklı bir engel kalmayacak gibi duruyor."

"Dargınlıkların ve küslüklerin giderileceğinin sinyallerini aldım. Şu anda ikiye ayrılan Türk hakemliği yeniden birleşecektir. Bu yorumlarımı bugün yaptığım konuşma neticesinde söyleyebilirim."









Neler yaşanmıştı?

Türk futbolunda 8 Mart tarihinde deprem etkisi yaratan bir karar alınmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yayınlanan MHK açıklamasında içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi en tecrübeli hakemler görevden alınmıştı.

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan kararda Süper Lig 'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacağı açıklanmıştı.

Tahkim kararı iptal etmişti

Sonrasında ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam etmiş ve Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi Süper Lig görev listesinden çıkarması kararını iptal etmişti.







