Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Halis Özkahya'nın gösterdiklerinin yanında göstermediği kartlar da vardı. N'Sakala'nın ilk gördüğü sarı kart doğru. Orada Konyalı oyuncu topu alıp gidecek. Siz onu bilerek engelliyorsunuz. Doğru bir sarı kart.

"N'Sakala'nın atılması doğru"

N'Sakala'nın ikinci sarı kartı da doğru. Direkt kırmızı da çıkabilirdi. Burada tartışılması gereken sarı kart mı olacak, kırmızı mı? Budur. N'Sakala'nın atılması doğru.

"Welinton'un çekilmesi çok net penaltı!'

Welinton'un ceza alanı içinde çekilmesi çok net bir pozisyon. Oyuncu topa koşuyor. Çekilme adeta el freni yaratıyor. 'Penaltı için kanıt gerekir' derler ya, bundan daha büyük kanıt mı var? Çok net penaltı.

"VAR niye var?"

Halis Özkahya belki bu karambolde ne olduğunu göremeyebilir. VAR buna karışmayacak da neye karışacak? MHK'nin görevi hakemini korumaktır. Üst üste önemli maçlara hakemi vermek onu korumak değildir.

"Hakem mi yok Bahattin Şimşek bu maçta görev alıyor!"

Dün Bahattin Şimşek Kasımpaşa maçındaydı. Orta hakemdi. Yusuf Erdoğan'a hiç yoktan sarı kart gösterdi. Galatasaray maçı için cezalı duruma düştü. Başka bir pozisyonda hakeme şiddetli itiraz ediyor, atılması lazım ama atamıyor Yusuf'u... Hakem mi yok, 2 günde 2 maça veriyorsun? Bu çok yanlış bir atama...

Buradaki şans Beşiktaş'ın maçı kazanması! Haftalardır söylüyorum. Sarı kart için bile VAR bazen yardım ediyor. Ama gidip bu penaltıda yardım etmiyor.

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır