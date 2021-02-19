Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in doğru tercih olduğunu belirten Çoban, Meler'i çok zorlayacak bir pozisyon olmadığını vurguladı.

Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

'Penaltı yok'

''Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun müdahalesi topa. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Bu diz böyle gitmez'

''Vitor Hugo yükseğe çıkıyor ve rakibine bir hamlesi var ama biraz kontrolsüz davranıyor. Hugo'nun ayağı Deniz'in hassas bölgesine temas ediyor. Sol ayağını dizden kırarak rakibine doğru götürüyor. Bu diz böyle gitmez. Açmaması lazım çünkü hassas yeri.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Faul ve sarı kart çıkması lazım'

''Bence faul ve sarı kart çıkması lazım. Benim fikrim; bu şekilde yükseldiği zaman rakibini kollaması lazım. Ben bu pozisyonun kontrolsüz hareket olduğunu düşünüyorum. İstese bu topa vurduktan sonra rakibine o hamleyi yapmaz. Talihsizlik değil, diziyle bilerek temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon Trabzonspor ceza sahasında olsa penaltı verilir.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Kolay bırakıyor'

''Hasan Ali kendini çok kolay bir şekilde yere bırakıyor. Savunma oyuncusu penaltı sebebiyet verecek bir hamle yapmıyor.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Devam kararı doğru'

''Hakemin devam kararı son derece doğru. Penaltı gerektirecek bir temas göremiyorum.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Sarı kart doğru'

''Bilinçli bir hareket ama yaralayıcı değil. Sarı kart doğru. Gaddarca bir hamle değil. Ayakları yerde.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.







