Deniz Çoban: Thiam'ın pozisyonu penaltı
Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Deniz Çoban son dakikada Mame Thiam'ın içinde bulunduğu pozisyonun penaltı olduğunu söyledi
Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:
"Semih Kaya ile Samatta arasında yaşanan pozisyonda Samatta geriye doğru düşüyor. Geriye düşerken kol ancak bu kadar açık olur. Pozisyon penaltı değil, devam kararı doğru"
"Fenerbahçe takımından Mame Thiam'a son dakikada yapılan net penaltı. Hakem pozisyona çok hakim olduğu için VAR karışmıyor. Burada VAR'a kapı açılıyor ama hakem kendinden emin. Halis Özkahya, VAR ile görüştü ve kararı değişmedi"