Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Semih Kaya ile Samatta arasında yaşanan pozisyonda Samatta geriye doğru düşüyor. Geriye düşerken kol ancak bu kadar açık olur. Pozisyon penaltı değil, devam kararı doğru"

"Fenerbahçe takımından Mame Thiam'a son dakikada yapılan net penaltı. Hakem pozisyona çok hakim olduğu için VAR karışmıyor. Burada VAR'a kapı açılıyor ama hakem kendinden emin. Halis Özkahya, VAR ile görüştü ve kararı değişmedi"