Deniz Çoban: Skandal bir karar değil ama penaltı da değil!

Galatasaray, ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların kazandığı penaltı spor kamuoyu tarafından oldukça tartışılırken, yazarımız Deniz Çoban, beINSports'ta yaptığı maç sonu hakem değerlendirmesinde, Galatasaray'a verilen penaltıyı değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu ile ilgili değerlendirmesi:

Mustafa Öğretmenoğlu'nun iyi maç yönettiğini söylemiyorum ama bu maçta en az suçu olan hakem.

Skandal bir karara imza attı deme şansımız yok. Diagne topa doğru hamle yapmak üzereyken oyuncunun ayağı toptan bir metre kadar uzakta... Diagne'nin niyetinde penaltıyı almak vardır. Savunma oyuncusu da bir görüşe göre dönmek içindir, bir görüşe göre de Diagne'nin önüne geçmek içindir. Bence bu pozisyon penaltı değildir. Ben VAR'ın karışmasını beklerdim.

Çünkü yere düşen bir top. Oyuncu perdeyi koyuyor ve anlamsız da koymuyor. Benim fikrim penaltı değil. Bu hakem kararıdır. Bana göre penaltı değil ama penaltı diyene de saygı duyarım.