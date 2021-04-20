Deniz Çoban Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki yorumları şu şekilde:

"MHK 'Penaltı' diyor"

Burada önemli olan Vida'nın elinin doğal konumda olup olmadığı... Vida ayağını açıyor, ayak açılınca el de açılıyor. Vücut da, el de doğal. Ben penaltı diyemem. Arda'nın Ankaragücü maçındaki pozisyonu gibi... Ancak MHK Arda'nın o pozisyonundan sonra hakemlere 'El açıksa penaltı vereceksiniz' dedi. 'Penaltı verilmiyorsa, VAR karışacak' dedi. Ki Arda'nın pozisyonunda eli bu kadar açık değildi.

Bu pozisyona normal ölçekte penaltı verilmemesi gerekir. Ama MHK, 'el açıksa VAR'ın devreye girmesi gerekir' diyor. MHK'nin dediğine göre bu yüzde 100 penaltı. Zaten Fırat Aydınus da Vida'nın elini kaçırmaya çalıştığını gösteriyor. Fırat Aydınus burada kararını verdi. Tam tersi penaltı verse de VAR karışmamalı ama MHK'nin dediğine göre bu penaltı, onu da söyleyelim...

"Dorukhan hemen yere bırakıyor"

Caner Osmanpaşa ve Dorukhan arasındaki pozisyonda, Dorukhan çabuk düşüyor. Caner, topla rakibin arasına giriyor. Rakibine vurmuyor. Penaltı verilse kolay olurdu. Dorukhan, böyle bir hamleyi bekliyormuş. Penaltı almaya çalışıyor. Hiçbir müdahale olmadan yere düşüyor.











