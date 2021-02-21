Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluştaki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Alpaslan topu sakladı, çift vuruş olmalıydı"

Sosa'nın şutundan sonra kaleci topu çeliyor ama Alpaslan da iki ayağının arasında topu saklıyor. Burada da bir çift vuruş olması lazımdı. Topu rakibe vermemek için baya uğraşıyor. Endirekt serbest vuruş vermesi lazımdı. VAR buna karışamaz. Burada net bir ihlal var.

Hüseyin Göçek bugün çok tedirgindi. Bu da normal. 25 hafta büyük maç almayıp sonra böyle bir durumda maç verirseniz hakemin böyle hissetmesi de doğal olur.

"Atınç'ın hareketi penaltı değil"

Atınç'ın ikinci yarıda Valencia'yı düşürmesi penaltı değil. Çok az bir müdahale var. Bu tür hareketlerin çok daha hafiflerine faul ya da penaltı çalındı. Ama onlar da penaltı değildi, bu da değil.

"Sinan Gümüş'e yapılan net penaltı"

Sinan Gümüş'e yapılan harekete baktığımızda, elin kafaya veya yüze gelmesi faul. Bu biliniyor. Sadece sarı kart konusunda yorumlar değişiyor. Buna benzer sene başından bu yana en az 10 kez penaltı verildi. Bu tartışmasız çok açık bir penaltı. Video hakemin de devreye girmesi lazımdı.

*Görüntü Beinsports'tan alınmıştır







