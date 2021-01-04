Deniz Çoban: Sinan Gümüş pozisyonu net penaltı! Bunun izahı yok!

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Sinan Gümüş'ün penaltı beklediği pozisyon: Net penaltı, izahı yok!

Hakemin yeri çok iyi... Bu tür pozisyonlarda sürekli 'Hakem ne düşünür acaba?' diye fikirler geliyor aklımıza... Bunun izahı yok. Çok net bir şekilde penaltı. VAR ne için var? Bunun için var! Bir yetkili ağzın çıkıp bu pozisyonlarda neden müdahale edilmediğini anlatması lazım. Bizim de hatamız varsa düzeltelim. VAR hakemi Zorbay Küçük... Sakatlığı var, bu yüzden hep VAR hakemi.Allah'tan maçı Fenerbahçe rahat kazandı. Ya maçta puan kaybetseydi? Asıl bu tür maçların ardından önlem almamız lazım.

"Yasin'in eli Pelkas'ın yüzüne geliyor"

Yasin'in eli net şekilde Pelkas'ın yüzüne geliyor. Sarı kart çıkması lazım ama faul bile çalınmadı.

"Ozan net şekilde bozuyor"

Bir oyuncu önüne topu almış, sol ayağıyla topa vuracak. Arkadan Ozan Tufan net şekilde onu bozuyor. Bu kadar önemli hataların arka arkaya gelmesi doğru değil. Günlük çözümlerle bu sorunlar aşılmaz. Başımız ileride daha da çok ağrır.