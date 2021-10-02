Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş - Sivasspor maçında Sergen Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Sergen Yalçın'ın gördüğü kartın sebebinin oyun alanındaki topa müdahale etmesi olduğunu vurgulayan Çoban, tecrübeli teknik adamın sinirlenmesine sebep olan pozisyonda Can Bozdoğan'a yapılan müdahalenin net bir faul olduğunun altını çizdi.

Görüntü: beIN Sports

Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyon esnasında konsantrasyonun dağıldığını dile getiren Deniz Çoban, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Yaşar Kemal Uğurlu'nun sakatlanan oyuncunun yanına gittikten sonra konsantrasyonu dağıldı. Oyunun yeniden başlaması konusunda bir tereddüte düşüyor. Önce Beşiktaş başlayacak gibi oluyor, sonra Yaşar Kemal Uğurlu, hakem atışı gibi bir işaret yapıyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Oyunu hata yapmadan başlatıyorlar'

''Arkasından da yine ekipten, belki Yasin Kol'dan, belki yardımcılardan oyuna Sivasspor'un başlayacağı uyarısı geliyor ve oyunu hata yapmadan başlatıyorlar.''

'Size mi anlatıcam, hadi başla.' der gibİ...'

''Bu işe duyguların karışmaması lazım, sakin olmak lazım, beden dilini iyi kontrol etmek lazım. Kırmızı kart gösteriyorsun... Kırmızı kartın anlamı, seni oyundan ihraç ettim, çık dışarıya demek. Ben buradaki beden dilini beğenmedim. 'Size mi anlatıcam, hadi başla.' der gibi. Bu seviyedeki hakemlik için olmaması gereken bir durum.''

Görüntü: beIN Sports