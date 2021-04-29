Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta Çaykur Rizespor- Beşiktaş ve Galatasaray -Konyaspor maçlarının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Beşiktaş'ın iptal edilen 2 golünün de doğru karar olduğunu belirten Çoban, Larin'in yerde kaldığı pozisyonun kendisine göre penaltı olduğunu belirtti.

Deniz Çoban'ın Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Galatasaray-Konyaspor maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

'Doğru bir VAR müdahalesi'

''Ele temas ettiği anın hemen akabinde gol oluyorsa kurallara göre iptali gerekiyor. Doğru bir iptal. Vida'nın pozisyonunda oynama, çarpma bakmaya hiç gerek yok. Ljajic'in pozisyonu da net ofsayt. Doğru bir VAR müdahalesi. VAR'ı tebrik etmek lazım.''

Görüntü: beIN Sports

'Sarı kart yanlış'

''Ljacic'e verilen sarı kart yanlış. İtiraz yok, diyalog kurma amaçlı bir konuşma için temas ediyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Kartı gösterse maç burada çok büyük bir kaosa sürüklenirdi'

''Umut vadeden atak olmaz ama sportmence olmayan bir hareketten dolayı kart gösterse Abdulkadir Bitigen, maç burada çok büyük bir kaosa sürüklenirdi. Rizeli oyuncu da önüne doğru koşu yapıyor Ljajic'in. 'Beni bir tutsun da indirsin' der gibi. İkinci sarı kart için ağır bir karar olurdu.''

Görüntü: beIN Sports

'Diziyle bir darbesi var'

''Rizespor'un golü öncesi verilen faul kararı. Diziyle bir darbesi var. Doğru karar.''

Görüntü: beIN Sports

'Faulü almak için her şeyi yaptığını söylemeliyiz'

''Dikkatsiz ve arkadan çarpması var. Faul kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Mavili oyuncunun da faulü almak için her şeyi yaptığını söylemeliyiz.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltıya daha yakın derim'

''Mavili oyuncunun ayağı çizgi üstünde, Larin'inki ise dışarıda. Mavili oyuncu Larin topu kurtardıktan sonra sağ diziyle Larin'in sabit ayağını bozuyor. Burada net bir faul var. Ama bu açılar bize pozisyon içeride mi, dışarıda mı tam anlatamıyor. Bence bu sebepten dolayı VAR karışamadı. Hissiyatim içeride olduğu yönünde. Selim, faulü diziyle yapıyor. Fikrimi sorarsanız, penaltıya daha yakın derim. Bu pozisyonda Abdulkadir'i eleştiremem ama farklı bir konuda eleştiririm. Maçın sonuna 5 dakika ekledi, oyun 6 kere durdu. 232 saniye top oyun dışında kalmış. O son korneri attırabilirdi.''

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

'Penaltı olması gerektiğini düşünüyorum'

'' Fenerbahçe -Galatasaray derbisinde Serdar Aziz'in Donk'a yaptığı pozisyona benziyor. Benim futbol anlayışıma göre dikkatsiz bir hareket ve penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak hakemler benim anlayışıma göre değil, MHK ve UEFA'nın isteğine göre maçları yönetiyor. Hakemler bu tur pozisyonlara kaza olarak bakıyor. Karara yanlış diyemem çünkü hakemlerden beklenen bu. Çok daha net bir vurma olması bekleniyor penaltı kararı için.''

Görüntü: beIN Sports