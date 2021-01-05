Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluş Beinsports'taki yorumları şu şekilde:

"Linnes'e faul yok ama VAR karışamaz"

Bence bu pzoisyonda penaltı yok. 2-3 tane net açı da var. Bu tarz pozisyonalrda Avrupa'da asla müdahale edemezsiniz. Ama Türkiye'de o kadar çok işler birbirine girdi ki, buna da müdahale edilse kimse bir şey demezdi ama kurala göre VAR'ın burada devreye girmemesi doğru. Bu penaltı değil ama temaslı ihlallerde VAR karışamaz. MHK'nin kolay penaltı vermeyin talimatı var. O yüzden buna da verilmemesi lazım. VAR masasını abzen yumruklarsın ama bazen karışamazsın. VAR'ın görevi yanlışı düzeltmek değil. Burada temas var ama penaltı değil. Herkese göre değişebilir.

"Penaltının tekrarında ihlal var ama ikincisinin de tekrarı gerek"

Bu yüzde 100 doğru bir uygulama... Kalecinin net ihlali var. Normal oyun kurallarına göre 2. penaltının da tekrar edilmesi lazım. Çünkü erkenden içeri giren iki takımdan da oyuncular var.

"İsmail Kartal neden atıldı? İhlal..."

Teknik adamlar hakemlere karşı toleranslı oluyor mu? Olmuyorlar... Maç sonu açıklama yapıyorlar. İsmail hoca bugün atıldı, neden? Teknik alanı ihlal etti ve sonra itirazdan dolayı yan hakem sözleri onur kırıcı buldu ve attı. Sumudica da bunları yaptı ne oldu?

"Luyindama'nın hamlesi var ama kolay bir penaltı"

Konyasporlu oyuncu erken davranıyor ve topu çalıyor. Bu temas düşürmek için yeterli mi? Kolay bir penaltı olmuş. Oyuncu da erken davranmış, teması almış. Hakem kararına saygı duymak gerekir. Ama kolay penaltı mı? Evet kolay penaltı. VAR buna asla karışamaz.



