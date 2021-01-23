Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Gençlerbirliği'nin penaltısı doğru ama öncesi faul"

Gençlerbirliği'nin penatısı çok net. Hiçbir itiraz da yok zaten. Penaltıya sebep olan Edgar Ie'ye Gençlerbirliği oyuncusu penaltıdan önce faul yapıyor. Trabzonsporlu oyuncu da itiraz etmiyor. Bunu görse VAR karışırdı. Ama hiçbir oyuncu itiraz etmedi. Kimse tepki vermeyince VAR da müdahale etmedi gibi gözüküyor.

"Kamil Ahmet'in sarı kartı faul değil"

Bu pozisyon faul değil. Buradan kazanılan serbest vuruşta gold e olabilirdi ve maç 2-2 bitebilirdi. Önemli bir hata... Uğurcan burada koşarak itiraz ediyor. Aslında Kamil AHmet'ten önce Uğurcan sarı kart görmeliydi. Ama Gençlerbirliği oyuncusu da yüzüne darbe gelmiş gibi düşüyor.

"Berkay'ın şutu penaltı olmaz"

Başakşehir'de Berkay'ın ceza alanı içinde şutunda penaltı beklentisi var ama Rizeli oyuncunun destek eli yerde... Bence penaltı değil

"Rize'nin penaltısı doğru"

Hasan Ali Kaldırım'ın Michalak'a yaptığı hareket çok net. Hakem de hemen yakaladı zaten müdahaleyi...

"Crivelli'nin ikinci sarıyı görmesi gerekirdi"

Crivelli'nin Selim Ay'ın suratına müdahalesi net sarı kart... İkinci sarıdan kırmızı olması lazım.