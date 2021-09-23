Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Kayserispor- Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Kayserispor'un kazandığı penaltının doğru karar olduğunu belirten ve VAR'ı tebrik eden Çoban, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun da başarılı bir 90 dakika çıkardığını belirtti.

Deniz Çoban'ın Kayserispor-Galatasaray maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Devam kararı doğru'

''Önce topa vuruyor. Eğer temas varsa da topa vurduktan sonra gerçekleşiyor. Temiz bir mücadele. Devam kararı doğru.''

Görüntü: beIN Sports

'Düdüğü çalsa bunların hiçbirisi olmayacak'

''Burada Yaşar Kemal Uğurlu'yu bir konuda eleştireceğim, bir konuda takdir edeceğim. Oyunu germeye gerek yok. Düdüğü çalsa bunların hiçbirisi olmayacak. Sonrasında hiç alışık olmadığımız bir şey yaptı Yaşar Kemal Uğurlu. İlk haftadan beri eleştiriyoruz. Bir de takdir edelim.''

Görüntü: beIN Sports

'Bugüne kadar bunu en tecrübeliler bile yapmadı'

''İki kişi bir gerginlik yaşıyorlar, iki kişiyken olay büyümeden araya giriyor. Diğer oyuncuların geldiğini fark ettiği anda kendisi içinden çıkıyor, bırakıyor. Bugüne kadar bunu en tecrübeliler bile yapmadı. Tebrik ediyorum kendisini. Burayı bu şekilde yönetmeyi tercih etti ama sarı kartını da kullanabilirdi. Ben itiraz etmiyorum göstermemesine.''

Görüntü: beIN Sports

'Ofsaytı değerlendirmek doğru karar'

''Bu pozisyonu faul olarak değerlendirseydik ofsayttan önce faul gerçekleşirdi, penaltıya hükmedilmesi gerekirdi ama bence oyuncu çok kolay bırakıyor kendini. Oyunu devam ettirip ofsaytı değerlendirmek doğru karar.''

Görüntü: beIN Sports

'Bu pozisyonu defalarca izledim'

''Bu pozisyonu ben maçta izledim, maç bittikten sonra çıktım yukarıda defalarca izledim. Bütün açılarına baktım. Hissiyatımı sorarsanız, Galatasaraylı oyuncu topa dokunuyor. Hissiyatım bu, 'Kanıtın var mı' derseniz yok. Pozisyonu en iyi yardımcı hakem görüyor. Kramponunun ucuyla topa dokunuyor, top da sağa dolu kırılıyor. Ama bunu kanıtlayamam. O yüzden hakemi fazla eleştiremiyorum. Orta hakemin de yapabileceği hiçbir şey yok. Hakem için en ölü alan. Tamamen yardımcı hakemine teslim olmuş, öyle de olması gerekir.''

Görüntü: beIN Sports

'Çok temiz bir pozisyon'

''Çok temiz bir pozisyon. Devam kararı doğru.''

Görüntü: beIN Sports

'Sezon başından beri yapmadığını yapıyor'

''Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu hissediyor ve o tarafa doğru koşuyor. Sezon başından beri yapmadığını yapıyor bu maçta. Çok da emin kendinden korner veriyor. Devam kararı doğru.''

Görüntü: beIN Sports

'El başın üstünde, doğal olmayan bir pozisyonda'

VAR'ı tebrik etmek istiyorum. Çünkü pozisyonda hiçbir beklenti yok. Sadece oyuncu elini kaldırıyor. Hakem, 'oyna' işareti bile yapmıyor. Hakemin ve sahadaki kimsenin bir şüphesi yok. VAR, şüphelenmiş ve kontrol etmiş. El başın üstünde, doğal olmayan bir pozisyonda. VAR, teması da yakalamış. Video Yardımcı Hakem sisteminden beklenen de bu.''

Görüntü: beIN Sports