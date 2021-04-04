Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta Kasımpaşa - Beşiktaş maçının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çoban, MHK'nın çok tartışılan ataması nedeniyle Halil Umut Meler'in stresli bir maç yönettiğini vurguladı.

Deniz Çoban'ın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

'Net, %100 bir sarı kart'

''Atiba eliyle rakibin yüzüne doğru gidiyor. Faul kararında bile tereddüt ama Atiba'ya sarı kart gösterilmesi lazım. Net, %100 bir sarı kart.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.





'Pozisyonu atladı, net bir faul'

''MHK bütün sorunları bıraktı... Elin yüze gelmesiyle ilgili bir sürü kriter koydu ve hakemlerin kafası karıştı. Farkındaysanız bunlara ne faul çalınıyor, ne kart gösteriliyor. Pozisyonu atladı, net bir faul.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.





'Penaltı verilse yanlış olur'

''Atiba'nın hareketlerine dikkat ediyoruz, kendisi bile darbeden rahatsız olmuyor. Vida'nın da çarpmasıyla biraz dağılır gibi oluyor. Penaltı verilse yanlış olur, devam kararı doğru.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Penaltı kararını doğru buluyorum'

''Uygulamada bir hata yok. Hakem dışarıda olduğunu düşündüğü için serbest vuruş veriyor. VAR kontrol yapıyor, pozisyon çizgi üstünde. Daha sonra uyarı ile penaltı kararı çıkıyor. Arkadan gelen oyuncunun yaptığı hamle penaltıya sebebiyet veriyor. Ama şunu da söyleyebilirsiniz: Beyazlı oyuncu topa doğru gitmeye çalışıyor, mavili oyuncu ayağını blok olarak kullanıyor. O da bir görüştür, saygım var ama bence lacivertli oyuncu topa hakim. Bu pozisyon hakem kararı... Hakem böyle değerlendirdi, VAR da karışamaz. Ben topun lacivertlinin kontrolünde olduğunu ve beyazlı oyuncunun faul yaptığını düşünüyorum. Hakemin kararını doğru buluyorum.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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'Şu hareket sarı kart olmaz'

''Kramponun vidalarını rakibe göstermiyor ve bir teması yok. En fazla endirekt serbest vuruş çalması gerekirdi. Kafasına yaklaşmıyor, eğer itirazına gösterdiyse tamam çünkü benzer pozisyonda kalecisine de gösterdi Kasımpaşa'nın. Ama şu hareket sarı kart olmaz. Sonraki tepkisine gösterdiyse ona itirazım yok. En fazla faul olur.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'İkinci sarı kartın çıkması lazım'

''Benim açımdan tartışmasız bir kontrolsüz hareket ve karşılığı sarı kart olmalı. İkinci sarı kartın çıkması ve Aytaç'ın atılması lazım. Pozisyon sonrası da Kasımpaşa'nın hocası Aytaç'ı oyundan aldı. Pozisyona da çok yakın. Herkesin kabul edebileceği bir sarı kart. Kasımpaşa uzatmalarla beraber yaklaşım 35 dakika 10 kişi oynayacaktı.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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'Tutarsızlığa çok güzel bir örnek'

''Nereden bakarsak bakalım bir şey yok. Beyazlı oyuncu hiçbir şey yapmıyor. Aytaç'ın pozisyonundan hemen sonra oluyor ve tutarsızlığa çok güzel bir örnek. Faul yok, Welinton'a verilen sarı kart yanlış karar.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.