Deniz Çoban Karagümrük-Fenerbahçe maçını yorumladı

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Golden önceki faul doğru"

Fenerbahçe 'nin ilk golünden önce 'Faul yok' itirazları vardı ama kuralda tarif edildiği şekilde net bir faul. Doğru karar.

"Szalai'nin eline çarpmıyor, gol temiz"

Golden önce el varmış gibi olan bir açı var. Sosyal medyadan hep bu açı gösterildi. Çok net bir şekilde Karagümrüklü oyuncudan sektiğini zaten görüyoruz. Gol temiz.

İlk yarıda Ozan Tufan'ın ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda iki oyuncu da birbirlerini çekiyorlar ama buradan penaltı çıkmaz. Çıksa çıksa hücum faul çıkar.

"Golden önce bence faul var ama hakemin yorumuna kalmış"

Valencia'nın golünden önce faul çalınması daha doğru olurdu ama bu bir hakem kararı. Hakem böyle düşünüyor. Ozan Tufan'ın hamlesi rakibi engelliyor mu, engellemiyor mu? Hakem de çok yakın, görüyor. Topa müdahale burada çok önemli değil. Burada bariz bir hakem hatası yok. Yoruma kalmış. Devam kararı veriyor. Bence faul daha doğru olurdu. VAR buna karışmaz.

Mesut Özil'in ceza alanı içindeki müdahalesi penaltı değil. Mesut'un savrulan ayağının önüne Karagümrüklü oyuncu Bertolacci ayağını koyuyor. Topa vurmak yerine, Mesut'un onun ayağına vurması için ayağını öne koyuyor. Bertolacci topa vurmak istemiyor. Buradan penaltı çıkmaz. Kural da çok net.

"Serdar Aziz topa vuramasaydı penaltıydı"

Son anlardaki Emre Çolak'ın kaçırıdığı golden önce top oraya gelirken son anda Serdar Aziz de topa dokunuyor. Dokunamasaydı, Karagümrüklü oyuncuya yaptığı müdahaleden dolayı pozisyon penaltı olacaktı. Ama son anda dokunuyor.

"Nwakaeme direkt kırmızı"

Nwakaeme'nin yaptığı hareket direkt kırmızı... VAR'ın burada hakemi çağırıp ikinci sarıyı direkt kırmızıya çevirmesi gerekirdi