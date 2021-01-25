Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

2. dakikada Nazım Sangare'nin topuğuna basılıyor. Ceza alanında değil ama net sarı kart verilmesi lazımdı. Henrique bu maçta bunu 3 defa yaptı. Hakem görmedi...

Valencia'nın sarı kartı doğru. Ayağa basmanın sarı kart ile cezalandırıldığını zaten gördük.

Henrique'nin, Ozan Tufan'a da sert bir faulü var. Bu da sarı kart ama burada da sarı kart görmedi. Oyunu bozmaya meyilli bir futbol oynadı Henrique. Bunu önlemek gerekir.

54. dakikada Alper Ulusoy'a çarpan bir top var. Oyunun hakem atışıyla başlaması için topun yönünün de değişmesi lazım. Alper Ulusoy'a çarpmasa Kayserisporlular topu alacaktı. Ancak çarpınca ara pası gibi oldu, Fenerbahçeli oyuncuya gitti. O yüzden hakem atışı kararı doğru...

Alper Ulusoy için kolay bir maçtı. Oyuncular işlerine baktı. Kötü niyetli olan yoktu.







