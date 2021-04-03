Deniz Çoban Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki Hatayspor - Galatasaray maçı hakem performansı değerlendirmeleri şu şekilde:

Bu hafta sonuca tesir eden hata görmedik ama hakemler vasattı diyebilirim. Fırat hocadan sonra maç Abdülkadir Bitigen'e verilince herhalde çok fazla konsantre olamadı.

"Gedson'a yapılan hareket sarı kart"

Mame Diouf'un Gedson Fernandes'e yaptığı hareket çok net sarı kart. Kırmızı belki ağır olabilir ama hakem yakın pozisyona...

"Kamara başa doğru vuruyor, kırmızı olabilirdi"

Kamara ikili mücadelede Şener'in sırtına vuruyor. Ortada top yok, bir şey yok. UEFA vurmalara 'Kırmızı verin' diyor. Bana göre kırmızı kart, ama hakem burada faul bile vermiyor. Bir de kafaya doğru vuruyor. Kırmızı kart çıksa kimse bir şey diyemez...

Hafta içi Serdar Tatlı'nın bir semineri daha vardı. Asla itirazlara tolerans göstermemelerini söyledi. Bu hafta bunları gördük, hakemler genelde bu talimata uydular.

"3. golden önce faul yok"

Mame Diof'un Hatay'ın 3. golünü atmadan öne faulü yok. Tamamen topla oynamak istiyor. Vücut hareketleri de çok net...

Onyekuru'ya yapılan faul sonrasında Popov'a çıkan kart doğru. Net bir müdahale var. Onyekuru topu kurtarsa bariz gol şansı elde edecek. Bu yüzden kırmızı kart da doğru.