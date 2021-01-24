"Bernard Mensah'ın rakibin ayağına basmasında yaralayıcı bir şey yok, sarı olabilirdi. Kırmızı çıksaydı, VAR da karışamazdı. Düdük çaldıysan görmüşsün, sarı kartı vermen lazımdı"

"Ghezzal'ın rakibine bir kafayla hamlesi var. Burada Ghezzal'a da bir sarı kart çıkmalıydı. Ghezzal'ın teması yok ama temas olsa zaten kırmızı çıkması gerekir"

"N'Sakala ile Göztepeli oyuncu arasında bir kontak oluyor. Hakem düdüğü çok sonra çalıyor. Bence hakem 3 numaralı oyuncunun yaptığına faul veriyor. Bana göre rakibi bozacak bir durum yok. Halil hiç Ersin'i görmüyor. Ersin gelip çarpıp düşürüyor. VAR burada müdahele edecek bir durum bana göre. Benim fikrim pozisyon net penaltı"

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında golden önce faul var mı?

Deniz Çoban, "Daha önce Süper Lig 'de atak başlangıç fazı olarak bunları belirlediler. Bana göre Emre burada adımlarını değiştirerek faul yaptığı görüşündeyim. Bence golden önce faul var. Burada ama sana göre, bana göre bir faul var. Zor bir pozisyon. Bu duruma VAR karışmaz, bu bir yorumdur"