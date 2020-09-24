Hakem hocası ve gazetemiz yazarı Deniz Çoban, Süper Lig 2. Haftada yaşanan 5 önemli hakem hatasını ve haftanın en iyi/en kötü hakemlerini Fanatik Gazetesi Youtube kanalında değerlendirdi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.