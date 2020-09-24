Deniz Çoban haftanın karşılaşmalarını değerlendirdi... Denizlispor - Trabzonspor maçının VAR hakemine eleştiri!
Fanatik Gazetesi yazarı ve Hakem Hocası Deniz Çoban, Süper Lig'de hakem hatalarını kaldığı yerden değerlendirmeye devam ediyor. Süper Lig'de 2. hafta içinde yaşanan ve maçların kaderini etkileyen 5 hatayı sizler için değerlendiren Deniz Çoban, aynı zamanda haftanın en iyi ve en kötü hakemini de seçti. Verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar, penaltı pozisyonları, VAR soru işaretlleri ve daha fazlası Deniz Çoban'dan sizler için geliyor! Deniz Çoban'ın Denizlispor - Trabzonspor karşılaşması VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında söyledikleri gündemde bomba etkisi yaratacak...
Hakem hocası ve gazetemiz yazarı Deniz Çoban, Süper Lig 2. Haftada yaşanan 5 önemli hakem hatasını ve haftanın en iyi/en kötü hakemlerini Fanatik Gazetesi Youtube kanalında değerlendirdi.
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