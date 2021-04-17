Deniz Çoban günün maçlarını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Göztepe - Galatasaray maçı:

"Jahovic penaltıyı almaya çalışıyor"

Maçın başında Luyindama ve Jahovic arasında ikili bir mücadele var. Burada Jahovic de Kuyindama'yı kendi çekip penaltı almaya çalışıyor. bence burada faul yok. Jahovic'in düşüşü de doğal değil.

Berkan'a çıkan kırmızı kart ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Doğru bir uygulama... Ofsayt olmasaydı, kırmızı kart olacaktı.

"Feghouli'nin Atınç'a hareketi penaltı"

Feghouli ve Atınç arasındaki pozisyonda formadan çekmenin etkili olup olmayacağını görmemiz lazım. Formadan çekildiği için Atınç gidemiyor bana göre... Feghouli ciddi şekilde formayı çekiyor. Uzuyor, üzerinden çıkacak neredeyse... MHK de zaten 'Uzayan forma varsa faulü çalın' diyor. Bu da onun gibi bir pozisyon.

"Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru"

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Obinna net şekilde müdahale ediyor. Fırat Aydınus'un yeri de çok iyi...

Trabzonspor - Hatayspor maçı:

"Baker'ın Kamara'ya hareketi penaltı"

Maçın 6. dakikasında Baker'ın Kamara'ya olan hareketi penaltı. VAR buna karışmaz ancak hakem görseydi buna penaltı çalardı. Topa düzgün de vuramıyor. Kolay bir pozisyon değil. Baker'ın bir yüklenmesi de var.

"Boupendza'ya kırmızı verilmeli"

Boupendza, Serkan Asan'ın ayağına bilerek basıyor. Top zaten taça çıkmış. Yaralayıcılık yok, gaddarlık yok. Art niyet var ama... Gaddarca basmıyor, bu yüzden sarı kart. Ama sizin vicdanınıza sığmayabilir. Kırmızı veren de çıkar buna. VAR da buna devreye girmedi. Çünkü kural sarı diyor.

Hatayspor'un kazandığı penaltı doğru.Çok küçük bir temas olsa da, Boupendza'nın dengesini bozacak hamle var. Bu doğru bir penaltı.

"Kamil Ahmet erken giriyor, doğru karar"

Penaltının tekrarı da doğru. Erken giren oyuncu, gol atarsa ya da gol çıkarırsa penaltı tekrar edilir. Kural bu. Kamil Ahmet erken giriyor. Kendi avantaj sağlıyor ve golü kurtarıyor.