Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, yayıncı kuruluş beINSports ekranlarında Gençlerbirliği - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Deniz Çoban şunları söyledi:

Stancu - Şener pozisyonu

"Stancu'nun taç çizgisi kenarında yaptığı faul klasik sarı kart olmalıydı"

Candeias - Gedson Fernandes pozisyonu

"Futbol oyun kurallarında rakibin sakatlayıcı hareket yazar. Gedson Fernandes'in yaptığı faul rakibini sakatlayan bir hareket. Gedson hız alarak geliyor, nereden bakarsanız bakın kırmızı kart. Hakemi kurtarır tek argüman, temas noktası olabilirdi ama bu pozisyon kırmızı kart. Abdülkadir Bitigen, Antalyaspor maçında Emre'nin kırmızı kartında kararın arkasında durmuştu. Acımasız, rakibin sağlığını tehlikeye sokmuyor demek doğru değil"

Arda Kızıldağ - Gedson Fernandes pozisyonu

"Ceza sahası içinde Arda ile Gedson arasındaki pozisyonda penaltı yok, devam kararı doğru"

Emre Akbaba'nın iptal edilen golü

"Hakem burada elle çarpma olarak bakıldı. Pozisyonda aslında top Babel'in omzuna çarpıyor. Nereden bakarsanız bakın, büyük bir yanlış var. Elle oynama olması gerekir ama yok. Çarpıyorsa bile sıyırıp geçiyor. Bu pozisyonda faul var diyenler oldu ama faul de yok"

Görüntüler: beIN Sports