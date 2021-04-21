Deniz Çoban Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki yorumları şu şekilde:

"Maç hakemini bulmuştu. Mete Kalkavan bu maça uygun bir hakemdi. Başarılı ile bir maç yönetti. Tartışmalı pozisyon fazla olmadı."

Berat - Feghouli pozisyonu hakkında, "MHK hakemlere daha önce biraz daha hareket alanı vermeliyiz dedi ama şiddetli bir basma var burada, bence Feghouli için sarı kart kararı verilmeliydi."

'Fatih Terim'in sarı kart görmesi doğruydu'

"Serkan Asan-Sarachhi pozisyonunda faul konusu tartışıldı. Bu temas faul için yeterli mi tartışılır ama hakem öyle değerlendirdi. Arda ve Fatih Terim tepki gösterdi, burada hakemi bu tepkilere kayıtsız kalması beklenemezdi, sarı kart doğru karar"

Galatasaray 'ın golü öncesi faul hakkında da konuşan Deniz Çoban, "Pozisyon net bir faul. Sarı kart olur mu? sorusu geldi ama burada Galatasaraylı oyuncu kaleden uzaklaşan bir çalım atıyor, topu alıp düzeltmesi şutu çekmesi zor o neden sarı kart verilmemesi doğru oldu" ifadelerini kullandı