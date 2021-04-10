Deniz Çoban Galatasaray - Karagümrük maçını yorumladı

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Babel'in iptal edilen golü doğru karar"

Galatasaray'ın iptal edilen ilk golünde Babel bilerek topu elle kontrol ediyor. VAR müdahalesi de doğru karar da doğru.

"Lens iyi niyetli değil ama..."

Lens-Yedlin pozisyonunda bakış açınıza bağlı her şey... Lens, vücudunun ağırlığını rakibinin üzerine vermeyebilir. Lens'i de ben çok iyi niyetli görmüyorum. Burda bir hamleden çok, topa vurma var. Zaten topa hakim olan da Lens... MHK sezon başından bu yana hakemlerden, "Oyuncu topla oynuyorsa, o ayak inecek, sonuçları ciddi de olabilir ama bu tür pozisyonalrda faul çalmayın. Ama top ortada ise bu kırmızı karttır" diyor. Bence Lens son anda sıçrayabilirdi gibi geliyor. Son anda müdahaleyi hafifletebilirdi. Hiçbir zaman bir sakatlığın ciddiyeti akrtın rengini belirlemez. Bu pozisyondan ötürü Suat Arslanboğa da Ali Palabıyık da MHK'den eleştiri almayacaktır.

"Donk'un ilk sarı kartı ağır"

Donk'un gördüğü ilk kart doğru değil. Topa doğru yapılıyor hamle... Bu sadece faul olur. Sarı kart çıkmasa daha iyiydi.

"VAR'ın Donk pozisyonuna müdahalesi doğru"

Ben her zaman söylüyorum, rakibin krampon vidaları rakibi gösteriyorsa ev temas yoğunluğu varsa kırmızı kart olur. Bu şiddetli bir basma değil. Peki VAR neden karıştı? Hakemin görmediği gözden kaçan çok ciddi bir ihlal varsa VAR karışıyor. Hakem hiç görmedi, çünkü faul çalmadı. Faul verseydi hakem, VAR karışmayacaktı. Ali Palabıyık, gözden kaçırdığı için faul çalmadı. VAR bu yüzden karışıyor. Doğru ve yerinde bir uygulama...

Bence direkt kırmızı kart ağır. Fazla bir basma yok. Yoğunluk yok. Güç transferi gerçekleşmemiş. Ama ikinci sarı kartı görse de atılacaktı zaten...

"Kerem'in pozisyonunda VAR'ın bir işi yok"

Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayaktan bir müdahale yok. Bunları çok konuştuk. Bu itme yeterli midir, değil midir? Buna hakem karar verir. VAR'ın burada müdahale şansı yok. VAR'ın asla karışmaması lazım. Bu karar yoruma açık ve hakemin vermesi gereken bir karar... İtme var mı? Evet var. Bu dengeyi bozmaya yeter ya da yetmez, bu hakemin kararı... Verecekse hakem kararı vermeli. Zaten Ali Palabıyık, penaltıyı çaldıktan sonra "İtti" diyor. VAR'ın bir işi yok burada.

"Mevlüt-Luyinadama'ya hep penaltı verildi"

Mevlüt arkadan geliyor ama Luyindama da kolunu saklamıyor. Bu penaltılar genelde veriliyor. 1. haftadan beri veriliyor. Bu yüzden 25. haftada değiştirmek doğru mu bilemiyorum. Ben verirdim penaltıyı... Kural hep bu şekilde uygulandı. Siz futbolun doğasına aykırı diye düşünebilirsiniz ama hep penaltı verildi bu tür pozisyonlara...