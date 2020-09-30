Deniz Çoban, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi: "Ben olsam Tisserand'a kırmızı kart verirdim!"
Fanatik Gazetesi yazarı ve Hakem Hocası Deniz Çoban, Süper Lig'de hakem hatalarını kaldığı yerden değerlendirmeye devam ediyor. Haftaya damga vuran Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'ın performansını değerlendiren Deniz Çoban iki önemli noktaya parmak bastı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan zorlu mücadelede hakemin iyi bir maç yönettiğini dile getiren Deniz Çoban, haftanın en iyi ve en başarısız hakem performansını da sizler için değerlendirdi... Verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar, penaltı pozisyonları, VAR soru işaretleri ve daha fazlasını Deniz Çoban yorumladı.
Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'de geride kalan 3. hafta sonunda tüm hakem performanslarını içtenlikle Fanatik Gazetesi Youtube kanalında değerlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbiye ekstra parantez açan Deniz Çoban'In açıklamaları bir çok konuya ışık tuttu.
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