Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'de geride kalan 3. hafta sonunda tüm hakem performanslarını içtenlikle Fanatik Gazetesi Youtube kanalında değerlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbiye ekstra parantez açan Deniz Çoban'In açıklamaları bir çok konuya ışık tuttu.

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.