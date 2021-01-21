Deniz Çoban Beinsports'taki programında hem Karagümrük'ün hem de Fenerbahçe 'nin kazandığı penaltıların doğru olduğunu ve VAR'a ihtiyaç duyulmadan bu penaltıların verilmesinin de önemli bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a gidilmemesi de doğru"

Şu ana kadar hakemlerin en iyi olduğu hafta diyebiliriz. Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a gidilmeden penaltının verilmiş olması da önemli bir gelişme... Bu hafta benzer pozisyonlarda 3 dakika incelendikten sonra penaltı kararı verilmişti.

"Rosier'nin müdahalesi net"

Rosier'nin müdahalesi de net penaltı. Burada da VAR'a kalmadan Mete Kalkavan net şekilde çaldı düdüğü... Son dönemde iyi maçlar yönetiyor.















