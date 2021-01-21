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Deniz Çoban Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının pozisyonlarını değerlendirdi

Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Sivasspor-Fenerbahçe ve Karagümrük - Beşiktaş maçının iki önemli hakem kararını değerlendirdi.

21 Ocak 2021, Perşembe 23:25 Son Güncelleme:
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Deniz Çoban Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının pozisyonlarını değerlendirdi

Deniz Çoban Beinsports'taki programında hem Karagümrük'ün hem de Fenerbahçe 'nin kazandığı penaltıların doğru olduğunu ve VAR'a ihtiyaç duyulmadan bu penaltıların verilmesinin de önemli bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a gidilmemesi de doğru"

Şu ana kadar hakemlerin en iyi olduğu hafta diyebiliriz. Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a gidilmeden penaltının verilmiş olması da önemli bir gelişme... Bu hafta benzer pozisyonlarda 3 dakika incelendikten sonra penaltı kararı verilmişti. 

"Rosier'nin müdahalesi net"

Rosier'nin müdahalesi de net penaltı. Burada da VAR'a kalmadan Mete Kalkavan net şekilde çaldı düdüğü... Son dönemde iyi maçlar yönetiyor. 


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