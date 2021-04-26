Yazarımız Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta hakem kararlarını değerlendirmeye devam ediyor. Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçı olan Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararları yine yazarımız Deniz Çoban değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki tartışılan pozisyon değerlendirmeleri:

Faul beklentisi de var. Oyuncu topu uzaklaştırmak için vuruyor. Kaleciye geri pası olmaz. Bilerek isteyerek vermesi lazım. Bu uzaklaştırmak için vurulmuş.

Kasımpaşalı futbolcunun eline çarpmış penaltıdan söz edemeyiz.

Şüphe yok çok net bir penaltı.

Kırmızılı oyuncu ayağını sola doğru uzatıyor. O yüzden Fenerbahçeli oyuncunun dizinden hamlesi penaltı olarak değerlendiremeyiz. Teması kırmızılı oyuncu sağlıyor. Ancak Fenerbahçeli futbolcunun yukarıdaki itmesini Kasımpaşalı futbolcunun pozisyonunu bozduğunu düşünüyorum. Burada penaltı verilse bana göre daha doğru olurdu.

VAR burada Fenerbahçeli oyuncuyu tam olarak göremediği için ofsayt pozisyonunu tam olarak değerlendiremiyor. Burada sadece kırmızı çizgi var mavi çizgi yok. Kırmızı çizgiyle mavi çizgi üst üste geldiyse golün verilmesi lazım. Burada teknolojik bir izahata ihtiyaç var. Bununla ilgili bir açıklama yapılması gerekiyor. Yazılımla ilgili bir şeydir. Yanlış olduğunu düşünmüyorum ama mavi çizginin nerede olduğuna dair biz izah gerekiyor. Burada kritik bir durum var. Acaba kırmızılı oyuncunun önde olduğunu VAR odasından görüyorlar da ona göre mi karar veriyorlar bunu bilemiyoruz.

Harun'un zamanlaması iyi değil. Aslında hamlesi topa ancak zamanlamadan ötürü penaltı. Topa hamle yapmak istediği için kırmızı olmaz. O yüzden sarı kart.

Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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