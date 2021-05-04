Deniz Çoban Fenerbahçe - Erzurumspor maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

VAR incelemesinin uzun sürmesinin sebebi penaltı öncesi 3 ayrı pozisyonun kontrol edilmesi... Penaltı öncesi ofsayt var mı ve ondan önce de Pelkas'ın bir faulü var mı diye kontrol edildi.

"Penaltı doğru karar"

Penaltıda top çok yakın diye de düşünülebilir. Kurallarda 'El açıksa vücuttan sekse bile penaltı olabilir, ihlal olabilir' deniyor. Valencia'nın ayağı tehlikeli şekilde kalkıyor mu? Burada oyuncu 'Sakatlanır mıyım?' diye vücudunu kaçırırsa tehlikeli hareket verebilir. Ama burada böyle bir durum yok. Penaltı doğru karar diye düşünüyorum.

"Valencia'ya yapılan hareket de penaltı"

İkinci yarıda Valencia karşı karşıya vurmak isterken, ona müdahale ediliyor. Ofsayt bayrağı kalktı. Burada ne çizgi çekilde ne VAR penaltıyı kontrol etti. Demek ki burada VAR hakemlerine göre kesinlikle penaltı yok ama olması lazımdı.

"Ofsayt olmasa da penaltı iptal olurdu"

Erzurumspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen penaltısında aslında penaltı da yok. Dolayısıyla ofsayt olmasaydı da penaltı yine VAR'dan dönebilirdi. Yoksa Harun'un gelişi penaltıya doğru gidiyor ama dokumamış...







