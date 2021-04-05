Deniz Çoban Fenerbahçe - Denizlispor maçını yorumladı
Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Fenerbahçe - Denizlispor mücadelesinin önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Maçta çok fazla tartışmalı pozisyon olmadığını ve Cüneyt Çakır'ın iyi bir maç yönettiğini belirten Deniz Çoban, İrfan Can Kahveci'nin VAR'dan dönen golüyle ilgili ise "Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Samatta'nın şortuna da top değiyor. Ekipman da oyuncu sayılır. Şortuna değmeseydi, bu ofsayt olmazdı. Temas ettiği için ofsayt... " yorumunu yaptı.
Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:
Maçta ikili mücadele fazla yoktu. Tartışmalı pozisyon da olmadı diyebiliriz. Onun kalibrtesinin çok altında bir maçtı. Birçok pozisyonu da 'Akıllarda kalmasın' diye aldık.
"Pelkas'a yapılan net faul"
İlk yarıda Pelkas'a net bir faul var, Cüneyt hoca bunu atladı. Kritik noktadan bir faul kazanacaktı Fenerbahçe...
"Pelkas ayağa bastı"
Pelkas'ın Bakalorz'un ayağına net olarak bastığını görüyoruz. MHK bu kuralı bozdu. Bazılarını 'gösterin', bazılarına 'göstermeyin' diyor. Bua slında net kartlık ama hakemler de karıştırıyor olabilir.
"Valencia'nın ortasında penaltı yok"
Valencia'nın sol kanattan ortasında kollar doğal konumda penaltı yok.
"Samatta'nın şortuna değdiği için ofsayt"
Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde, Samatta'nın şortuna da top değiyor. Ekipman da oyuncu sayılır. Şortuna değmeseydi, bu ofsayt olmazdı. Temas ettiği için ofsayt...