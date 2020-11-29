Deniz Çoban, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yazarımız Deniz Çoban, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçtaki hakem kararlarını ve kritik pozisyonları yayıncı kuruluş beIN Sports'da değerlendirdi. Deniz Çoban, özellikle Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi faul olduğunu ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu pozisyonu kaçırdığını sözlerine ekledi

Sözlerine "Tugay Kaan Numanoğlu'nun maçtan önce babasının basına verdiği demeçler hakemin moralini bozmuş" ifadeleri ile başlayan Deniz Çoban, "Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faul verilmesi gerekiyordu. VAR bu pozisyona karışmaz. Hakemin bunu görmesi lazımdı. Topla oynamış olması Montero'yu kurtarmaz. Ayağını Fenerbahçeli oyuncunun kafa hizasına kadar kaldırıyor" şeklinde tartışmalı pozisyonu yorumladı

Maçta kırmızı kart gören Larin hakkında da Deniz Çoban, "Larin'in gördüğü ilk sarı kart tamamen yanlış. Pozisyonda faul var. Avantaj oynatacak bir durum yok. Larin'e avantaj veriyorsanız, Pelkas'ın Mensah'ı indirdiği pozisyonda da avantajı vermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı

Deniz Çoban, "Ben dünyada Josef'in Lemos'a gelişi gibi geliş görmedim. Yüzde yüz kırmızı kart verilmesi gerekirdi." ifadeleri ile Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu kararının da hatalı olduğunu ifade etti



