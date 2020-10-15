Deniz Çoban, Fatih Terim'in hakem ve MHK açıklamaları hakkında yorumlarda bulundu!
Fanatik Gazetesi yazarı ve Hakem Hocası Deniz Çoban, Süper Lig'de hakemlerin son durumunu kaldığı yerden değerlendirmeye devam ediyor. Hakemlerin son durumu, güncel performansları, daha iyi nasıl olabilecekleri ve en iyi hakemlerle ilgili konuşan Deniz Çoban, Fatih Terim'in gündeme bomba gibi düşen sözlerini değerlendirdi ve MHK hakkında yaptığı "bağımsızlık" açıklamasıyla ilgili görüşlerini belirtti.
Deniz Çoban, Fanatik YouTube kanalında Fatih Terim'in gündeme bomba gibi düşen sözlerini değerlendirdi. FatihTerim'in MHK hakkında yaptığı "bağımsızlık" açıklamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Deniz Çoban, "Yabana atılacak bir fikir değil, Fatih Terim'in MHK hakkındaki görüşleri dikkate alınmaya değerdir." ifadelerini kullandı. İşte Deniz Çoban'ın açıklamalarının tamamı...