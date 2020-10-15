Deniz Çoban, Fanatik YouTube kanalında Fatih Terim'in gündeme bomba gibi düşen sözlerini değerlendirdi. FatihTerim'in MHK hakkında yaptığı "bağımsızlık" açıklamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Deniz Çoban, "Yabana atılacak bir fikir değil, Fatih Terim'in MHK hakkındaki görüşleri dikkate alınmaya değerdir." ifadelerini kullandı. İşte Deniz Çoban'ın açıklamalarının tamamı...

İlgili Haberler Transfer dönemine damga vuran duyuru videolarında düşündüren detaylar!



