Deniz Çoban: 'Çok net bir penaltı verilmedi!'

Deniz Çoban, Fanatik Youtube kanalında Süper Lig'deki hakem atamalarını ve 21. hafta genelinde görev alan hakemleri eleştirdi. Süper Lig'de 21. haftaya damga vuran karşılaşmaların hemen hemen tamamında hakem hatalarının ve atamalarının yanlışlığı spor kamuoyunda konuşulurken Deniz Çoban, Fanatik Tv youtube kanalına flaş açıklamalarda bulundu.

Gazetemiz yazarı ve hakem yorumcumuz Deniz Çoban, Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmasına atanan Hüseyin Göçek hakkında, "Bu maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR hakemi Bahattin Şimşek. Bu iki hakemi nereden hatırlıyoruz? İki hafta önce kural hatası tartışmalarının olduğu Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasından hatırlıyoruz. Göztepe - Beşiktaş maçında bir hata yapıldı. Bana göre kural hatası yapıldı. Diyelim kural hatası değil hakem hatası da mı değil. Hakem kaos ortamı oluşturdu. Siz şimdi bu hakemi alıp getirip böylesi önemli bir hakemi böylesi önemli bir karşılaşmaya koyuyorsunuz." yorumunda bulundu.

Haftanın en çok konuşulan maçlarından Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması hakkında da açıklamalarda bulunan Deniz Çoban, tartışmalı pozisyonlara da açıklık getirdi. Jailson'un pozisyonu hakkında Çoban, " Fotoğrafı durdurup Jailson'un kolu açık demek, elle oynamalarla ilgili yorumlardan bihaber yorum yapmak doğru olmaz. Bu pozisyon asla ve asla Jailson'un pozisyonu penaltı olmaz. Bu oyuncu ne yapacak, Jailson elini cebine mi sokacak?" yorumunda bulunurken bu konuya da açıklık getirdi.

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